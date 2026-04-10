Ассоциация футбола Норвегии отправит запрос в ФИФА по Хайкину

Пресс-секретарь ассоциации футбола Норвегии Рагнхильд Аск Конелл высказался о гражданстве голкипера "Буде-Глимт" Никиты Хайкина.

Фото: Getty Images

После подготовки всех документов Норвежская футбольная ассоциация направит соответствующий запрос, а дальнейшее решение о его возможном вызове будет принимать тренерский штаб национальной команды во главе с главным тренером Столе Сольбаккеном", - сказал Конелл Sport24

Рагнхильд Аск Конелл заявил, что для выступления Никиты Хайкина за сборную Норвегии необходимо одобрение ФИФА."Никита Хайкин действительно получил норвежское гражданство. Но для того, чтобы он мог выступать за сборную Норвегии, необходимо одобрение ФИФА.Никита Хайкин выступает в составе норвежского "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 24 гола и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.Суммарно Хайкин провел 6 матчей за молодежные национальные команды России разных возрастов. В составе основной сборной вратарь не выходил на поле.