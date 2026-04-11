"Это моя Норвегия". Хайкин опубликовал фото с флагом страны

Голкипер "Буде-Глимт" Никита Хайкин опубликовал фотографию с флагом Норвегии.

Фото: социальные сети Никиты Хайкина

"Буде и Норвегия стали для меня домом. Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути. Это моя Норвегия", - написал Хайкин в социальных сетях.

Футболист заявил, что Норвегия стала для него домом.Никита Хайкин выступает в составе норвежского "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 16 матчей, пропустил 24 гола и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.Ранее стало известно, что вратарь получил гражданство Норвегии.