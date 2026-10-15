Футболист "Ростова": приятно, что Батраков забил "Барсе" под номером, который взял из-за меня

— Приятно, что он забивает "Барселоне" под номером, который когда-то выбрал из-за тебя?
— Конечно, приятно. Мы с Лёхой с раннего возраста знакомы.
Когда были в "Локомотиве", он жил в интернате, мы часто проводили время вместе. И на поле, и на выходные забирали к себе с женой. Сейчас продолжаем общение, всегда поддерживаем связь, - приводит слова Миронова "Чемпионат".
Ранее Алексей Батраков рассказал, что взял 83-й номер из-за Алексея Миронова, который ранее выступал за московский "Локомотив" и был его товарищем. Под этим игровым номером россиянин выступает и за турецкий "Галатасарай" - напомним, что во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА Батраков забил гол "Барселоне". Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу каталонцев.
Алексей Миронов выступал за "Локомотив" с 2017 по 2022 год, а после ухода из стана "железнодорожников" присоединился к "Ростову", игроком которого является и по сей день. В январе полузащитнику исполнится 27 лет.