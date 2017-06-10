Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:13
Драка с выбитым зубом, привоз Льориса, первая победа Андорры за 12 лет. Интересное из матчей отбора на ЧМ-2018 (1)
Драка с выбитым зубом, привоз Льориса, первая победа Андорры за 12 лет. Интересное из матчей отбора на ЧМ-2018 (1)
11:40
Леонид Слуцкий: у меня нет ответа на два вопроса: куда делись таланты и куда пропал зритель (24)
Леонид Слуцкий: у меня нет ответа на два вопроса: куда делись таланты и куда пропал зритель (24)
Деклан Вайнн: в сборной России я бы выделил Смолова
Защитник сборной Новой Зеландии Деклан Вайнн выделил форварда Федора Смолова в составе команды России.
"Главным преимуществом нашей сборной я бы назвал наличие молодых игроков высокого уровня, которые играют по всему миру. Мы намерены показать сильную игру в матчах против сборных Белоруссии, а затем и России. Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией, тем более что стили этих команд схожи во многих аспектах. Мы серьезно подходим к игре в Минске в воскресенье.
Я знаю многих игроков российской команды, особенно выступающих за "Зенит". В сборной России есть несколько быстрых нападающих. Если выбирать между Бухаровым и Смоловым, то мне больше нравится последний, он очень хорош. Матч открытия против россиян будет сложным - на их стороне будет поддержка трибун. Тем не менее, думаю, мы можем показать достойный результат в этой игре.
Я первый раз в России, но мне здесь нравится. Мы знаем об исторической ценности Санкт-Петербурга, поэтому сегодня будем изучать город, тем более погода хорошая", - цитирует Вайнна ТАСС.
"Главным преимуществом нашей сборной я бы назвал наличие молодых игроков высокого уровня, которые играют по всему миру. Мы намерены показать сильную игру в матчах против сборных Белоруссии, а затем и России. Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией, тем более что стили этих команд схожи во многих аспектах. Мы серьезно подходим к игре в Минске в воскресенье.
Я знаю многих игроков российской команды, особенно выступающих за "Зенит". В сборной России есть несколько быстрых нападающих. Если выбирать между Бухаровым и Смоловым, то мне больше нравится последний, он очень хорош. Матч открытия против россиян будет сложным - на их стороне будет поддержка трибун. Тем не менее, думаю, мы можем показать достойный результат в этой игре.
Я первый раз в России, но мне здесь нравится. Мы знаем об исторической ценности Санкт-Петербурга, поэтому сегодня будем изучать город, тем более погода хорошая", - цитирует Вайнна ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.