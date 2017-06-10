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Деклан Вайнн: в сборной России я бы выделил Смолова

Защитник сборной Новой Зеландии Деклан Вайнн выделил форварда Федора Смолова в составе команды России.

"Главным преимуществом нашей сборной я бы назвал наличие молодых игроков высокого уровня, которые играют по всему миру. Мы намерены показать сильную игру в матчах против сборных Белоруссии, а затем и России. Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией, тем более что стили этих команд схожи во многих аспектах. Мы серьезно подходим к игре в Минске в воскресенье.

Я знаю многих игроков российской команды, особенно выступающих за "Зенит". В сборной России есть несколько быстрых нападающих. Если выбирать между Бухаровым и Смоловым, то мне больше нравится последний, он очень хорош. Матч открытия против россиян будет сложным - на их стороне будет поддержка трибун. Тем не менее, думаю, мы можем показать достойный результат в этой игре.

Я первый раз в России, но мне здесь нравится. Мы знаем об исторической ценности Санкт-Петербурга, поэтому сегодня будем изучать город, тем более погода хорошая", - цитирует Вайнна ТАСС.
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 17:25
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