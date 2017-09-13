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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:12
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
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Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола вместе с компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проинспектировали качество стадиона "Арена-Химки" и вынесли вердикт о готовности арены для тренировок команд-участниц во время чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Химки.
Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования: наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4-5 звезд и натуральное поле для тренировок.
"Члены оргкомитета остались довольны не только качеством поля, но и тем планом развития, который руководство стадиона составило на перспективу. На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Они будут проводить тренировки на четырех площадках - "Арене Химки", стадионе "Родина" и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования: наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4-5 звезд и натуральное поле для тренировок.
"Члены оргкомитета остались довольны не только качеством поля, но и тем планом развития, который руководство стадиона составило на перспективу. На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Они будут проводить тренировки на четырех площадках - "Арене Химки", стадионе "Родина" и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
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