Команда Валерия Карпина отправила в ворота соперника шесть безответных мячей - 6:0. До перерыва отличился Лечи Садулаев, открывший счёт на 37-й минуте. Во втором тайме преимущество россиян увеличили Даниил Пруцев и Константин Тюкавин - они забили на 54-й и 65-й минутах.
В концовке сборная России отличилась ещё трижды. Максим Глушенков забил на 84-й минуте, спустя три минуты Максим Петров реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Глушенков оформил дубль, установив окончательный счёт - 6:0.
Следующую товарищескую встречу российская сборная проведёт 6 октября против Нигерии.
Сборная России забила шесть безответных мячей в ворота Намибии
Сборная России одержала крупную победу над Намибией в товарищеской встрече на "Екатеринбург Арене".
Фото: РФС