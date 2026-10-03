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Сборная России забила шесть безответных мячей в ворота Намибии

Сборная России одержала крупную победу над Намибией в товарищеской встрече на "Екатеринбург Арене".
Фото: РФС
Команда Валерия Карпина отправила в ворота соперника шесть безответных мячей - 6:0. До перерыва отличился Лечи Садулаев, открывший счёт на 37-й минуте. Во втором тайме преимущество россиян увеличили Даниил Пруцев и Константин Тюкавин - они забили на 54-й и 65-й минутах.

В концовке сборная России отличилась ещё трижды. Максим Глушенков забил на 84-й минуте, спустя три минуты Максим Петров реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Глушенков оформил дубль, установив окончательный счёт - 6:0.

Следующую товарищескую встречу российская сборная проведёт 6 октября против Нигерии.

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