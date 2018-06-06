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Главный тренер сборной Ирана: спасибо России за такой прием!

Сборная Ирана стала первой командой, прибывшей в Россию на чемпионат мира — 2018.

Самолет с представителями иранской сборной приземлился во Внуково во вторник вечером.

Ожиданиями от предстоящего мундиаля поделился главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

"Мы приехали в Россию сыграть в хороший футбол. Игроки будут выкладываться на все 100 процентов. Самое главное для нас — вернуться домой с чувством гордости.

Спасибо России за столь теплый прием и в целом за организацию этого чемпионата мира. Мы со своей стороны постараемся сделать этот турнир лучшим в истории", — цитирует Кейруша Sport24.
Теги: Сборная Ирана
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