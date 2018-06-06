Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Куинси Промес самый дорогой футболист РФ...
|0
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|43
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119556
|КБ-Гостевая
|26690
|Курилка
|1535
|Политика и события в стране и мире
|4314
|Зенит
|104684
|Mузыка
|5722
Новости партнеров
Лента новостей:
15:24
Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (8)
Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (8)
12:27
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Фатма Самура: сделать выбор в пользу России, как хозяйки мундиаля, было правильным решением
Отдать право на проведение чемпионата мира 2018 года России было правильным решением Международной федерации футбола. Об этом на пресс-конференции заявила генеральный секретарь организации Фатма Самура.
"Я здесь [во Владимире] всего несколько часов, но мне кажется, что я бы с удовольствием провела здесь выходные. Возможно, я сейчас не совсем политкорректна, но то, что мы сделали выбор в пользу России при назначении страны для проведения чемпионата мира, было правильным решением", - цитирует Самуру ТАСС
"Я здесь [во Владимире] всего несколько часов, но мне кажется, что я бы с удовольствием провела здесь выходные. Возможно, я сейчас не совсем политкорректна, но то, что мы сделали выбор в пользу России при назначении страны для проведения чемпионата мира, было правильным решением", - цитирует Самуру ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.