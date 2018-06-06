Последнее с форума:

Тема Сообщений
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 0
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 43
Ситуация на юго-востоке Украины 119556
КБ-Гостевая 26690
Курилка 1535
Политика и события в стране и мире 4314
Зенит 104684
Mузыка 5722

Новости партнеров

Фатма Самура: сделать выбор в пользу России, как хозяйки мундиаля, было правильным решением

Отдать право на проведение чемпионата мира 2018 года России было правильным решением Международной федерации футбола. Об этом на пресс-конференции заявила генеральный секретарь организации Фатма Самура.

"Я здесь [во Владимире] всего несколько часов, но мне кажется, что я бы с удовольствием провела здесь выходные. Возможно, я сейчас не совсем политкорректна, но то, что мы сделали выбор в пользу России при назначении страны для проведения чемпионата мира, было правильным решением", - цитирует Самуру ТАСС
Сегодня, 17:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.