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Станислав Черчесов: завтра мы победим, потому что хотим этого!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после последней тренировки перед стартом Чемпионата мира-2018.
- Если был бы здоров Георгий Джикия, он бы попал в состав? Это большая потеря?
- Пару дней назад мы с ним общались. Любой игрок для нас большое подспорье, но у нас его сейчас нет, иначе бы он претендовал на стартовый состав. Все качества у него для этого есть, но ситуация сложилась такая, какая есть. Мы надеялись он успеет восстановиться, но физиологию не обманешь, поэтому он пропускает турнир.
- Какая атмосфера сейчас у вас в команде?
- Рабочая, нормальная. Мы выходим на определнный уровень, который мы планировали. В игре с Турцеий уже были проблески того, что мы хотим видеть. Та игра показала, насколько мы стали свежее. Игнашевич? Мы рады, что он с нами. Он полезный игрок, при этом он объединяет нашу команду.
- Как вы оцениваете физическое состояние Далера Кузяева, попадет ли он завтра в основу?
- Состояние у него, когда он прибыл, было не такое, какое должно быть. Сейчас он уже конечно лучше, он становится сильнее. Меня часто спрашивают, кто будет играть, я отвечаю, есть современный футбол, есть у нас стартовый состав, который вы завтра увидите. Кузяев имеет такие же шансы, как и другие игроки
- Все ли здоровы?
- Все готовятся к игре, маленькие болячки, которые были, ушли в сторону.
- Если отвлечься непосредственно от футбола. За вас переживает вся страна. Расскажите нам, как команда проведет сегодняшний вечер?
- Есть утренние мероприятия, на которые мы не влияем. В каждой команде есть свои нюансы. Сегодня у нас будет обед, теория, который мы занимались и вчера, посмотрим, как играет соперник в обороне. Вечером к нам приедет Мутко, вчера не смог он заехать. У каждого футболиста будут свои дела. Распорядок завтра будет другой, но про него еще сами футболисты не знают.
- Когда вы приедете в Варшаву? Вам просили передать очень много пожеланий удачи (репортер из Польши)
- Легия один раз, Легия навсегда. Меня очень радует, что болельщики и мои коллеги адресуют мне много теплых слов и пожелания успехов.
- Ожидали такого масштаба критики по итогам контрольных матчей? Обоснована ли она и поможет ли или наоборот помешает?
- По большому счету сама работа такая, что спроси сейчас любого журналиста, каждый поделится критикой. Я ничего не читаю и концентрируюсь на работе. Это естественное явление в современном мире, надо это правильно воспринимать. Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку. Раз мы сидим на этом месте, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной.
- Многие болельщики считают, что группа А будет самой легкой на чемпионате мира...
- Мы не можем влиять на мнение людей.
- Путин сказал, что за эти семь лет мечта сбылась. Что вы чувствуете перед первым матчем?
- Сейчас мы провели работу, проанализируем ее, а чувствовать будем завтра. Насчет слов президента, мы рады такому событию. Если вы не были в других городах, побывайте и расскажите у себя на родине, что у нас страна не только большая, но и гостеприимная. До начала чемпионата можно точно сказать, что организаторы сделали очень многое.
- Вы говорите, что стараетесь не читать прессу, слышали песню Слепакову по поводу сборной?
- Я не видел, мне нечего комментировать. Я занят другими делами. Порадовала ли меня поддержка сборной? Мне понравился пас Дзагоева в последней игре и гол Самедова.
- Это огромный турнир, что вы можете сказать российскому народу, какой посыл вы бы хотели донести до них?
- Вот вы из Дании, поэтому вам русскую душу не понять. Полстраны у нас только завтра узнает, что чемпионат мира начался. Мы ведь долго заряжаем... Наша задача - воодушевить своей игрой. А словами в жизни никто ничего не сделал. Я уверен, что в Дании тоже.
- Накануне такой важной игры вы нервничаете? Какая вас ждет рутина до завтра?
- Это не рутина, это приятная работа с моими футболистами. В спокойной обстановке обсудим, устроим обмен мнениями. Потом ужин, как и у всех нормальных людей. А потом... Потом будет потом.
- Почему мы завтра победим?
- Потому что мы этого хотим.
Rusfootball.info
- Если был бы здоров Георгий Джикия, он бы попал в состав? Это большая потеря?
- Пару дней назад мы с ним общались. Любой игрок для нас большое подспорье, но у нас его сейчас нет, иначе бы он претендовал на стартовый состав. Все качества у него для этого есть, но ситуация сложилась такая, какая есть. Мы надеялись он успеет восстановиться, но физиологию не обманешь, поэтому он пропускает турнир.
- Какая атмосфера сейчас у вас в команде?
- Рабочая, нормальная. Мы выходим на определнный уровень, который мы планировали. В игре с Турцеий уже были проблески того, что мы хотим видеть. Та игра показала, насколько мы стали свежее. Игнашевич? Мы рады, что он с нами. Он полезный игрок, при этом он объединяет нашу команду.
- Как вы оцениваете физическое состояние Далера Кузяева, попадет ли он завтра в основу?
- Состояние у него, когда он прибыл, было не такое, какое должно быть. Сейчас он уже конечно лучше, он становится сильнее. Меня часто спрашивают, кто будет играть, я отвечаю, есть современный футбол, есть у нас стартовый состав, который вы завтра увидите. Кузяев имеет такие же шансы, как и другие игроки
- Все ли здоровы?
- Все готовятся к игре, маленькие болячки, которые были, ушли в сторону.
- Если отвлечься непосредственно от футбола. За вас переживает вся страна. Расскажите нам, как команда проведет сегодняшний вечер?
- Есть утренние мероприятия, на которые мы не влияем. В каждой команде есть свои нюансы. Сегодня у нас будет обед, теория, который мы занимались и вчера, посмотрим, как играет соперник в обороне. Вечером к нам приедет Мутко, вчера не смог он заехать. У каждого футболиста будут свои дела. Распорядок завтра будет другой, но про него еще сами футболисты не знают.
- Когда вы приедете в Варшаву? Вам просили передать очень много пожеланий удачи (репортер из Польши)
- Легия один раз, Легия навсегда. Меня очень радует, что болельщики и мои коллеги адресуют мне много теплых слов и пожелания успехов.
- Ожидали такого масштаба критики по итогам контрольных матчей? Обоснована ли она и поможет ли или наоборот помешает?
- По большому счету сама работа такая, что спроси сейчас любого журналиста, каждый поделится критикой. Я ничего не читаю и концентрируюсь на работе. Это естественное явление в современном мире, надо это правильно воспринимать. Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку. Раз мы сидим на этом месте, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной.
- Многие болельщики считают, что группа А будет самой легкой на чемпионате мира...
- Мы не можем влиять на мнение людей.
- Путин сказал, что за эти семь лет мечта сбылась. Что вы чувствуете перед первым матчем?
- Сейчас мы провели работу, проанализируем ее, а чувствовать будем завтра. Насчет слов президента, мы рады такому событию. Если вы не были в других городах, побывайте и расскажите у себя на родине, что у нас страна не только большая, но и гостеприимная. До начала чемпионата можно точно сказать, что организаторы сделали очень многое.
- Вы говорите, что стараетесь не читать прессу, слышали песню Слепакову по поводу сборной?
- Я не видел, мне нечего комментировать. Я занят другими делами. Порадовала ли меня поддержка сборной? Мне понравился пас Дзагоева в последней игре и гол Самедова.
- Это огромный турнир, что вы можете сказать российскому народу, какой посыл вы бы хотели донести до них?
- Вот вы из Дании, поэтому вам русскую душу не понять. Полстраны у нас только завтра узнает, что чемпионат мира начался. Мы ведь долго заряжаем... Наша задача - воодушевить своей игрой. А словами в жизни никто ничего не сделал. Я уверен, что в Дании тоже.
- Накануне такой важной игры вы нервничаете? Какая вас ждет рутина до завтра?
- Это не рутина, это приятная работа с моими футболистами. В спокойной обстановке обсудим, устроим обмен мнениями. Потом ужин, как и у всех нормальных людей. А потом... Потом будет потом.
- Почему мы завтра победим?
- Потому что мы этого хотим.
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