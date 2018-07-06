Колумбийский тренер: если бы Ленин ожил, он сошел бы с ума от происходящего в России

Бывший наставник сборных Коста-Рики и Гондураса, колумбийский тренер Хорхе Луис Пинто поделился впечатлениями от увиденного на чемпионате мира в России."Социальные изменения, которые произошли в России, огромны. Теперь на улицах можно увидеть не только автомобили "Лада", как это было раньше, но и BMW, Mercedes, Audi и все эти люксовые бренды. А еще и чемпионат мира, тысячи иностранцев вокруг. Уверен, если бы Ленин поднялся из мавзолея, он сошел бы с ума, увидев, что в квартале от его могилы находится торговый центр с крупными брендами и отель Four Seasons", – сказал Пинто.