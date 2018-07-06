Колумбийский тренер: если бы Ленин ожил, он сошел бы с ума от происходящего в России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 17:00 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 21:00 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Колумбийский тренер: если бы Ленин ожил, он сошел бы с ума от происходящего в России

Бывший наставник сборных Коста-Рики и Гондураса, колумбийский тренер Хорхе Луис Пинто поделился впечатлениями от увиденного на чемпионате мира в России.

"Социальные изменения, которые произошли в России, огромны. Теперь на улицах можно увидеть не только автомобили "Лада", как это было раньше, но и BMW, Mercedes, Audi и все эти люксовые бренды. А еще и чемпионат мира, тысячи иностранцев вокруг. Уверен, если бы Ленин поднялся из мавзолея, он сошел бы с ума, увидев, что в квартале от его могилы находится торговый центр с крупными брендами и отель Four Seasons", – сказал Пинто.

El Espectador
Сегодня, 10:51
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13
(7)
№13 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:05) #
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online

Если бы Ленин ожил, его тут же завалили бы, как и Иисуса, равенство и братство не в чести
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:38) #
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Цитата: kruga
если человек, который умер почти сто лет назад, оживет - весь мир с ума сойдет...

от Ленина точно!
уж он-то разобрался и разрулил бы как надо..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:34) #
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  •  (3)

Ленин этого и хотел в общем-то, если говорить фактами. НЭП - это его инициатива, но потом все откатилось назад в феодализм и все пошло по замкнутому кругу. Идем по нему до сих пор, меняются только формы крепостничества.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:04) #
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online

И ещё есть шашлычники.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:56) #
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online

Бренды- слово то какое поганое
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 11:43) #
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Цитата: dimon_1973
А сам Ленин на какой машине ездил?

Rolls-Royce Silver Ghost, Turcat-Mery и Delaunay-Belleville 45
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
А сам Ленин на какой машине ездил?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:30) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»

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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
при Ленине начинался нэп, иностранными автомобилями и брендами его не удивишь


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
за столько лет социальные изменения произошли во всех странах... в этом нет ничего удивительного.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: kruga (Сегодня, 11:13) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
если человек, который умер почти сто лет назад, оживет - весь мир с ума сойдет...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну эти сказки я уже слыша в 70-х прошлого века будучи школьником.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 11:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
laughing stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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