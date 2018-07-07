Эден Азар: у нас очень хороший состав, мы постараемся максимально раскрыть потенциал

Футболист сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал ход матча с Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира, передаёт корреспондентИван Уральский.- Мы были бы немного спокойнее, если бы мы сохранили 2:0. После того, как они сравняли счёт, последние 10-15 минут очень осложнились, тем более, что мы немного владели мячом, мы хорошо защищаемся. Думаю, что команда отлично поработала. Сегодня было не 11 игроков на поле, это была действительно команда.У нас были сложности в этом матче, но мы защищались дружно и все вместе. Сегодня мы все очень счастливы. После игры сборной Франции в 1/8 и 1/4 финала я могу с уверенностью сказать, что они набирают от игры к игре. Но у нас очень хороший состав, который постарается максимально раскрыть свой потенциал. Мы знаем, что это будет сложно, но я думаю, что для Франции это тоже будет очень сложный матч.