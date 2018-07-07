Глава оргкомитета ЧМ-2022 пожелал сборной России удачи в матче против Хорватии

Глава оргкомитета ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади на открытии павильона "Мажлис Катар", посвященного проведению чемпионата мира в Катаре в 2022 году заявил, что Россия в рамках нынешнего чемпионата мира задала высокую планку по организации спортивного праздника."Мы всегда верили, что спорт и футбол объединяет, а также создает дружбу [между народами]. Хотим поблагодарить Россию за то, что она является хозяйкой великолепного турнира. От всего сердца желаю успеха России в сегодняшнем матче против Хорватии", - добавил глава оргкомитета.