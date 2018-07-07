Министр спорта РФ: текущая задача сборной России - пройти Хорватию, и неважно как

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от матча сборной России с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018."Мне кажется, не имеет смысла выходить на стадион, если ты не рассчитываешь на победу. Поэтому я думаю, что болельщики сегодня станут нашим 12-м игроком, будут гнать команду вперёд. Уверен, ребята сделают всё, чтобы оправдать надежды всей страны.Чего-то опасаться нам не надо, но нужно понимать, что сегодня нам противостоит очень сильная команда, у которой отличная тройка нападения, прекрасная полузащита. У Хорватии быстрая, мощная, интересная команда, которая показывает на этом чемпионате атакующий футбол. Но турнир показывает, что с любым соперником можно играть, правильно выстроив тактику. Считаю, что под руководством Черчесова наша команда обрела свою игру и может рассчитывать на хороший результат.Задача была для начала пройти групповой этап, и мы её выполнили, а дальше ставим цели по ситуации. Была задача успешно выступить в матче с Испанией, сейчас — с Хорватией. Конечно, всегда хочется большего, хочется первого места, потому что это спорт, но всё-таки каждый матч особенный. Текущая задача — пройти Хорватию. Неважно как, даже пусть будет счёт 0:0 и мы выиграем по пенальти, это будет результат. Конечно, мы все любим атакующую игру, красивые комбинации, скорости, дриблинг, но главное в спорте — это результат. Поэтому для меня очень важен именно он", — сказал Колобков в эфире программы "Все на матч".