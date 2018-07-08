Александр Жуков: Черчесов - герой вообще!

Почетный президент ОКР Александр Жуков - об игре Сергея Игнашевича и Станиславе Черчесове.– Игнашевич сыграл потрясающе, но сколько уже можно - 39 лет. В принципе, он способен сыграть и на следующем крупном турнире. Судя по тому, как он сыграл на домашнем чемпионате мира - он все еще молод.– Да, любой! Думаю, после этого чемпионата спрос на наших игроков будет большой. Считаю, что Фернандес вообще стал одним из лучших защитников турнира, хоть он и не зубил хорватом пенальти. Также выделю Зобнина, Головина, Кутепова... Мы можем гордиться нашей сборной и чемпионатом в целом.– Станислав Саламович - герой вообще!