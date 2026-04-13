Монтес - об игре с "Динамо" Мх: упустили три очка, которые позволили бы нам быть наверху

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес подвел итог матча 24 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Монтеса, его команда упустила важные три очка, но главное, что "Локомотив" не проиграл дома.

- Думаю, мы плохо сыграли в матче с Махачкалой. Мы упустили три важных очка, которые бы позволили нам быть наверху. Но самое главное, что мы не проиграли дома, - цитирует Монтеса "Чемпионат".

В 24 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" на домашнем стадионе - 1:1. Счет в этой встрече открыли гости - на 63-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти, хозяева смогли сравнять лишь за три минуты до конца основного времени - отличился Сесар Монтес.

По итогам 24 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками, махачкалинцы занимают 11 место с 23 баллами в своем активе.

