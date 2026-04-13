Зобнин - о словах Аршавина: мы что-то кому-то должны доказывать?

- Мы что-то кому-то должны доказывать? Давайте следующий вопрос.
Сейчас мы говорим про "Ростов", сейчас был матч с ними. А эти провокационные моменты, конфликты, кто что сказал, согласен или нет. Давайте пусть кто-то другой на это отвечает, - приводит слова Зобнина "Матч ТВ".
Ранее Андрей Аршавин заявил, что московский "Спартак" не является топ-клубом, потому что красно-белые за 20 лет лишь один раз показали чемпионский футбол.
Напомним, что команда Хуана Карседо одержала выездную победу над петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 0:0 (7:6 - пен.). По итогам 24 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 42 набранными очками в своем активе. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 52 баллами.