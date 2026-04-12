Экс-футболист "Зенита": для Карседо "Спартак" - поле экспериментов

Алексей Гасилин оценил работу Хуана Карлоса Карседо в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Экс-футболист "Зенита" обратил внимание на тактические решения наставника и отметил, что команда пока находится в поиске оптимальной модели игры.

- Для Карседо "Спартак" - это поле экспериментов. Объясню почему. Жедсон играет справа, где его потенциал почти не используется. Он игрок центра поля. Или когда играешь в Санкт-Петербурге без центральных нападающих, которые стоят немалых денег, а у тебя эти форварды есть, - цитирует Гасилина "Матч ТВ".

Карседо возглавил "Спартак" в начале 2026 года, соглашение с клубом рассчитано на два с половиной года. Ранее испанский специалист работал в "Пафосе".

Московская команда располагается на шестой позиции в чемпионате, набрав 42 очка за 24 тура. В последнем матче "красно-белые" сыграли вничью с "Ростовом" - 1:1.

