Семин оценил результат матча "Зенит" - "Краснодар"

Российский тренер Юрий Семин оценил итог матча 24 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" (1:1).
По словам Семина, ничья - закономерный результат, потому что ни один из футболистов не проявил индивидуальное мастерство, чтобы принести победу.

- Ничья — закономерный результат, на победу никто не наиграл. Никто не совершил яркого индивидуального действия, чтобы принести одной или другой команде победу.
"Зенит" и "Краснодар" хорошо сыграли в защите. Судейство можно назвать нормальным, кроме момента с удалением, - цитирует Семина "РБ Спорт".

Вчера, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Вендел и Лукас Оласа. На 79-й минуте хозяева встречи остались в меньшинстве - главный арбитр Сергей Карасев после видеопросмотра показал красную карточку Педро за нарушение правил на Эдуарде Сперцяне в середине поля.

По итогам 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 52 баллами в своем активе.

