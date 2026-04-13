Семин оценил результат матча "Зенит" - "Краснодар"

- Ничья — закономерный результат, на победу никто не наиграл. Никто не совершил яркого индивидуального действия, чтобы принести одной или другой команде победу."Зенит" и "Краснодар" хорошо сыграли в защите. Судейство можно назвать нормальным, кроме момента с удалением, - цитирует Семина "РБ Спорт".
Вчера, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Вендел и Лукас Оласа. На 79-й минуте хозяева встречи остались в меньшинстве - главный арбитр Сергей Карасев после видеопросмотра показал красную карточку Педро за нарушение правил на Эдуарде Сперцяне в середине поля.
По итогам 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 52 баллами в своем активе.