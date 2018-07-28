Станислав Черчесов: в следующий раз хочется побывать в Кремле уже в статусе победителей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов произнес речь после награждения орденом Александра Невского в Кремле."Могу со всей ответственностью заявить, что мы свое дело делали не из-за наград, а из-за того, что представляем нашу страну, нашу Родину - Россию. И хотелось бы еще раз здесь побывать, но уже в статусе победителей", - сказал Черчесов.