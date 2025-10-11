Матчи Скрыть

Первая лига

Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
1 - 6 1 6
ТурцияЗавершен
Эстония
1 - 3 1 3
ИталияЗавершен
Сербия
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Испания
2 - 0 2 0
ГрузияЗавершен
Португалия
1 - 0 1 0
ИрландияЗавершен

Сборная Грузии с Кварацхелией проиграла Испании, Роналду не забил пенальти в матче с Ирландией

Завершились матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 между Грузией и Испанией, а также между Португалией и Ирландией.
Фото: Getty Images
Сборная Испании победила команду Грузии со счетом 2:0. Голами отличились Йереми Пино на 24-й минуте и Микель Оярсабаль на 64-й минуте встречи. Матч проходил в Эльче, на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро".

Сборная Португалии одержала победу в игре против Ирландии с минимальным счетом (1:0). Гол забил Рубен Невеш на 91-й минуте матча, на 75-й минуте пенальти не реализовал Криштиану Роналду. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе".

