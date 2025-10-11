Сборная Грузии с Кварацхелией проиграла Испании, Роналду не забил пенальти в матче с Ирландией

Новости
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Армения со Сперцяном проиграла в отборе ЧМ, Норвегия разгромила Израиль
4
"Факел" одержал победу над "Шинником" и возглавил турнирную таблицу Первой Лиги
1
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком" в прощальном матче Дениса Глушакова
21
"Есть вера в участие в отборе на Евро-2028". В РФС высказались о возвращении России на международную арену
15
Кисляк: Челестини не требует от ЦСКА стать чемпионом РПЛ
Матчи
34
Сегодня (15)
Завтра (10)
Вчера (9)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Арсенал Тула
2 - 2
2
2
Торпедо
Завершен
Спартак Кострома
1 - 1
1
1
КАМАЗ
Завершен
Сокол
2 - 2
2
2
Уфа
Завершен
Волга Ул
2 - 4
2
4
Енисей
Завершен
Нефтехимик
2 - 3
2
3
Чайка
Завершен
Шинник
0 - 1
0
1
Факел
Завершен
Родина
2 - 0
2
0
СКА-Хабаровск
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Латвия
2 - 2
2
2
Андорра
Завершен
Норвегия
5 - 0
5
0
Израиль
Завершен
Венгрия
2 - 0
2
0
Армения
Завершен
Болгария
1 - 6
1
6
Турция
Завершен
Эстония
1 - 3
1
3
Италия
Завершен
Сербия
0 - 1
0
1
Албания
Завершен
Испания
2 - 0
2
0
Грузия
Завершен
Португалия
1 - 0
1
0
Ирландия
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Казахстан
4 - 0
4
0
Лихтенштейн
Завершен
Германия
4 - 0
4
0
Люксембург
Завершен
Косово
0 - 0
0
0
Словения
Завершен
Северная Ирландия
2 - 0
2
0
Словакия
Завершен
Бельгия
0 - 0
0
0
Северная Македония
Завершен
Исландия
3 - 5
3
5
Украина
Завершен
Франция
3 - 0
3
0
Азербайджан
Завершен
Швеция
0 - 2
0
2
Швейцария
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 - 1
2
1
Иран
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ротор
16:00
Черноморец
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
Кипр
Не начат
Шотландия
19:00
Беларусь
Не начат
Нидерланды
19:00
Финляндия
Не начат
Фарерские острова
19:00
Чехия
Не начат
Дания
21:45
Греция
Не начат
Литва
21:45
Польша
Не начат
Румыния
21:45
Австрия
Не начат
Хорватия
21:45
Гибралтар
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
20:00
Босния и Герцеговина
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Сборная Грузии с Кварацхелией проиграла Испании, Роналду не забил пенальти в матче с Ирландией
Сегодня, 00:06
Завершились матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 между Грузией и Испанией, а также между Португалией и Ирландией.
Фото: Getty Images
Сборная Испании победила команду Грузии со счетом 2:0. Голами отличились Йереми Пино на 24-й минуте и Микель Оярсабаль на 64-й минуте встречи. Матч проходил в Эльче, на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро".
Сборная Португалии одержала победу в игре против Ирландии с минимальным счетом (1:0). Гол забил Рубен Невеш на 91-й минуте матча, на 75-й минуте пенальти не реализовал
Криштиану Роналду
. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе".
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Грузии
Сборная Испании
Сборная Португалии
Сборная Ирландии
Опубликовал:
Данил Пелих
