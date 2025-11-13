Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
СербияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Ирландия
2 - 0 2 0
ПортугалияЗавершен
Франция
4 - 0 4 0
УкраинаЗавершен
Молдова
0 - 2 0 2
ИталияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Франция разгромила сборную Украины в отборе ЧМ-2026

Сборная Франции выиграла у команды Украины со счетом 4:0.
Фото: Getty Images
Дубль в матче оформил нападающий Килиан Мбаппе. Также голами отличились вингер Майкл Олисе и форвард Уго Экитике.

Квалификация ЧМ-2026

Группа D. 5 тур

Голы: Мбаппе, 55 (пен), 83, Олисе, 76, Экитике, 88.

Франция: Меньян, Кунде (Гюсто, 89), Салиба, Упамекано, Динь, Канте, Коне (Заир-Эмери, 80), Олисе (Нкунку, 89), Шерки (Аклиуш, 68), Барколя (Экитике, 67), Мбаппе.

Украина: Трубин, Забарный, Сваток, Михавко (Зубков, 75), Караваев, Очеретько (Шапаренко, 64), Ярмолюк (Волошин, 85), Назарина, Михайличенко, Гуцуляк (Ванат, 64), Яремчук (Цыганков, 76).

Предупреждения: Коне, 31, Михавко, 54, Ярмолюк, 74.

