Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
СербияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Ирландия
2 - 0 2 0
ПортугалияЗавершен
Франция
4 - 0 4 0
УкраинаЗавершен
Молдова
0 - 2 0 2
ИталияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Сборная Сербии уступила Англии в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Сербии проиграла матч против команды Англии со счетом 2:0.
Фото: Global Look Press
Голами в матче отличились нападающий Букайо Сака и полузащитник Эберечи Эзе.

Квалификация ЧМ-2026

Группа К. 9 тур

Голы: Сака, 28, Эзе, 90.

Англия: Пикфорд, О`Райли, Стоунз, Конса, Джеймс, Райс (Хендерсон, 65), Андерсон (Уортон, 85), Рэшфорд (Эзе, 65), Роджерс (Беллингем, 65), Сака, Кейн (Фоден, 65).

Сербия: Райкович, Терзич (Радоньич, 77), Павлович, Миленкович, Мимович, Лукич (Груич, 76), Гудель (Самарджич, 69), Костич, Илич (Станкович, 39), Живкович (Йович, 76), Влахович.

Предупреждение: Костич, 85.

