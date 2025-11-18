Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
1 - 0 1 0
Лихтенштейн1 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Грузия1 тайм
Австрия
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Дания1 тайм
Испания
1 - 0 1 0
Турция1 тайм
Уэльс
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Швеция
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Румыния
1 - 1 1 1
Сан-Марино1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Источник в РФС опроверг информацию о возможном турнире с участием сборных, не попавших на ЧМ-2026

Источник в Российском футбольном союзе опроверг информацию о планировании турнира для сборных, не попавших на чемпионат мира-2026.
Фото: РФС
"Не соответствует действительности", - передаёт слова источника в РФС "Матч ТВ".

Ранне ресурс 365scores сообщил о возможной организации турнира РФС с участием национальных команд, не отобравшихся на ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Финал турнира состоится на стадионе "Метлайф-стэдиум" в Нью-Йорке.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с начала 2022 года.

