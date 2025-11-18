Матчи Скрыть

Сборная Бельгии забила 7 голов в матче против Лихтенштейна и напрямую вышла на ЧМ-2026

Сборная Бельгии разгромила команду Лихтенштейна в отборочном матче на ЧМ-2026 со счетом 7:0.
Фото: Global Look Press
Дубль в матче оформили Жереми Доку и Шарль де Кетеларе. Также голами отличились Ханс Ванакен, Брандон Мехеле и Алексис Салемакерс.

Сборная Бельгии заняла первое место в группе J отборочного турнира и напрямую вышла на ЧМ-2026. Лихтенштейн не набрал ни одного очка за 8 встреч.

Квалификация ЧМ-2026

Группа J. 10 тур

Голы: Ванакен, 3, Доку, 34, 41, Мехеле, 52, Салемакерс, 55, Де Кетеларе, 57, 59.

Бельгия: Ламменс, Кастань, Теате, Мехеле, Менье, Тилеманс, Раскин, Доку, Ванакен, Салемакерс, де Кетеларе.

Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Малин, Майер, Геппель (Цюнд, 18), Зеле, Хаслер, Люхингер, Вольфин

