Сборная Бельгии забила 7 голов в матче против Лихтенштейна и напрямую вышла на ЧМ-2026

Сборная Бельгии разгромила команду Лихтенштейна в отборочном матче на ЧМ-2026 со счетом 7:0.

Фото: Global Look Press

Дубль в матче оформили Жереми Доку и Шарль де Кетеларе. Также голами отличились Ханс Ванакен, Брандон Мехеле и Алексис Салемакерс.



Сборная Бельгии заняла первое место в группе J отборочного турнира и напрямую вышла на ЧМ-2026. Лихтенштейн не набрал ни одного очка за 8 встреч.



Квалификация ЧМ-2026



Группа J. 10 тур



Голы: Ванакен, 3, Доку, 34, 41, Мехеле, 52, Салемакерс, 55, Де Кетеларе, 57, 59.



Бельгия: Ламменс, Кастань, Теате, Мехеле, Менье, Тилеманс, Раскин, Доку, Ванакен, Салемакерс, де Кетеларе.



Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Малин, Майер, Геппель (Цюнд, 18), Зеле, Хаслер, Люхингер, Вольфин