Стало известно, с кем Зидан договорился о работе - источник

Зинедин Зидан достиг договорённости с Федерацией футбола Франции о назначении на пост главного тренера сборной.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Le Parisien. По информации источника, стороны согласовали условия в устной форме. При этом глава федерации Филипп Диалло подтвердил, что уже определился с кандидатурой, но имя специалиста не раскрыл, отметив, что на должность рассматривались только французские тренеры.

Ранее Зидан работал в "Реале", с которым дважды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

