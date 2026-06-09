Погребняк назвал двух фаворитов предстоящего ЧМ

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"Фаворитами вижу Францию и Португалию. Хочу, чтобы Роналду взял кубок чемпионата мира", - сказал Погребняк "Спорт-Экспрессу"

С 11 июня по 19 июля 2026 года состоится чемпионат мира 2026 с участием 48 команд. Игры турнира пройдут в Канаде, Соединённых Штатах и Мексике.Сборная Франции возглавляет рейтинг национальных команд ФИФА, Португалия находится на пятом месте.