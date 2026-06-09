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Трининад и ТобагоНе начат

Погребняк назвал двух фаворитов предстоящего ЧМ

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира.
Фото: Getty Images
"Фаворитами вижу Францию и Португалию. Хочу, чтобы Роналду взял кубок чемпионата мира", - сказал Погребняк "Спорт-Экспрессу".

С 11 июня по 19 июля 2026 года состоится чемпионат мира 2026 с участием 48 команд. Игры турнира пройдут в Канаде, Соединённых Штатах и Мексике.

Сборная Франции возглавляет рейтинг национальных команд ФИФА, Португалия находится на пятом месте.

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