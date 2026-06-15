"Сыграть против него - это мечта", Файзуллаев - о предстоящем матче против Роналду

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился ожиданиями от игры с Португалией на ЧМ-2026.

Фото: Getty Images

"Очень-очень жду, конечно. Всегда об этом мечтал, когда по телевизору смотрел его игру.