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"Сыграть против него - это мечта", Файзуллаев - о предстоящем матче против Роналду

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился ожиданиями от игры с Португалией на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
"Очень-очень жду, конечно. Всегда об этом мечтал, когда по телевизору смотрел его игру.

Несмотря на то что сам я — фанат Месси, Криштиану тоже мне очень нравится. Сыграть против него — конечно, это мечта", - сказал Файзуллаев.

Сборная Узбекистана сыграет против национальной команды Португалии 23 июня. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Узбекистан встретится на мундилае со сборной Колумбии.

Источник: "СЭ"

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