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Мостовой - о критике ЧМ-2026: разговоры об этом я слышу только у нас

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о критике ЧМ-2026
Фото: Telegram-канал Александра Мостового
Александр Мостовой заявил, что в европейских странах не критикуют текущий мундиаль.

"Как отношусь к критике турнира? Знаете, разговоры об этом я слышу только у нас. В Европе это не обсуждают. Общаюсь с испанской прессой - там такого нет.
Да, сам не знаю, как Кюрасао попало на турнир. Но смотрите: команды, которые занимают 60-70-80-е места в рейтинге ФИФА, отняли очки у Португалии, Испании. Что еще надо?" - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

15 июня в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Испании не смогла одержать победу над Кабо-Верде, матч завершился со счетом 0:0. 17 июня национальная команда Португалии сыграла вничью с ДР Конго (1:1).

Мундиаль начался 11 июня, финал запланирован на 19 июля. Это первый чемпионат мира, в котором принимают участие 48 сборных. Матчи турнира проходят в Мексике, США и Канаде.

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