Корнеев назвал главного фаворита чемпионата мира

Игорь Корнеев назвал сборную, которая производит на него наиболее сильное впечатление по итогам стартовых матчей чемпионата мира 2026 года.

Фото: УЕФА

- Главным фаворитом на титул остается Франция. Это если брать все матчи, которые прошли. Испания пока как будто плавает. Они не убеждают, как в прошлые годы, - приводит слова Корнеева "Матч ТВ"

По мнению футбольного эксперта, главным претендентом на трофей остаётся Франция. Корнеев отметил, что французы выглядят убедительнее остальных участников турнира.Французская команда начала мировое первенство с победы над Сенегалом со счётом 3:1. Испанцы к этому моменту успели провести два поединка: сначала потеряли очки во встрече с Кабо-Верде (0:0), а затем крупно обыграли Саудовскую Аравию.