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Уругвай
2 - 2 2 2
Кабо-ВердеЗавершен
Новая Зеландия
1 - 3 1 3
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1 - 0 1 0
Австрия2 тайм

Корнеев назвал главного фаворита чемпионата мира

Игорь Корнеев назвал сборную, которая производит на него наиболее сильное впечатление по итогам стартовых матчей чемпионата мира 2026 года.
Фото: УЕФА
По мнению футбольного эксперта, главным претендентом на трофей остаётся Франция. Корнеев отметил, что французы выглядят убедительнее остальных участников турнира.

- Главным фаворитом на титул остается Франция. Это если брать все матчи, которые прошли. Испания пока как будто плавает. Они не убеждают, как в прошлые годы, - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".

Французская команда начала мировое первенство с победы над Сенегалом со счётом 3:1. Испанцы к этому моменту успели провести два поединка: сначала потеряли очки во встрече с Кабо-Верде (0:0), а затем крупно обыграли Саудовскую Аравию.

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