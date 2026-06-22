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"Его игнорируют". Ловчев оценил игру Роналду на ЧМ-2026

Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По словам бывшего футболиста "Спартака", лидер сборной Португалии пока выглядит оторванным от партнёров по команде.

- Я вижу, что его игнорируют. Он как будто чужой на поле. А выигрывают те команды, которые сплочены. Здесь пока нет ничего. Но Роналду еще забьет свое, - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

На старте мирового первенства сборная Португалии не сумела обыграть ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1. В следующем матче команда Роберто Мартинеса постарается одержать первую победу на турнире.

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