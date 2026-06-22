Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Уругвай
2 - 2 2 2
Кабо-ВердеЗавершен
Новая Зеландия
1 - 3 1 3
ЕгипетЗавершен
Аргентина
2 - 0 2 0
АвстрияЗавершен

Месси повторил уникальный рекорд чемпионатов мира

Гол в ворота сборной Австрии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 принёс капитану аргентинцев не только преимущество в счёте, но и повторение одного из самых редких рекордов мировых первенств.
Фото: Getty Images
Для нападающего этот мяч стал шестым подряд в матчах мундиалей. Серия началась ещё на турнире в Катаре, где Месси поражал ворота Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции. Уже на нынешнем чемпионате мира форвард отличился во встречах с Алжиром и Австрией.

Ранее подобную результативность на мировых первенствах демонстрировали лишь два футболиста - француз Жюст Фонтен и бразилец Жаирзиньо.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится