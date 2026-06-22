Месси повторил уникальный рекорд чемпионатов мира

Гол в ворота сборной Австрии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 принёс капитану аргентинцев не только преимущество в счёте, но и повторение одного из самых редких рекордов мировых первенств.



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Для нападающего этот мяч стал шестым подряд в матчах мундиалей. Серия началась ещё на турнире в Катаре, где Месси поражал ворота Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции. Уже на нынешнем чемпионате мира форвард отличился во встречах с Алжиром и Австрией.



Ранее подобную результативность на мировых первенствах демонстрировали лишь два футболиста - француз Жюст Фонтен и бразилец Жаирзиньо.