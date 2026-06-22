Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по числу пробитых пенальти

Лионель Месси установил ещё одно уникальное достижение на чемпионатах мира, несмотря на неудачу в дебюте матча с Австрией.

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На девятой минуте встречи второго тура группового этапа ЧМ-2026 капитан сборной Аргентины не сумел реализовать пенальти. Однако этот эпизод всё равно вошёл в историю мировых первенств.



Для Месси данный удар стал уже седьмым с одиннадцатиметровой отметки на чемпионатах мира. По этому показателю аргентинец вышел на чистое первое место среди всех футболистов, когда-либо выступавших на мундиалях.



Кроме того, форвард обновил ещё один рекорд. Нереализованный пенальти стал для него третьим на мировых первенствах, что является самым высоким показателем в истории турнира.