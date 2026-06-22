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ФИФА назвала лучшего футболиста матча Аргентина - Австрия

Лионель Месси признан лучшим игроком матча между сборными Аргентины и Австрии (2:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Капитан аргентинской команды стал главным героем встречи, записав на свой счёт оба забитых мяча. Первый гол форвард отправил в ворота соперника перед перерывом, а уже на пятой компенсированной минуте второго тайма оформил дубль и снял все вопросы о победителе.

Этот матч оказался историческим для Месси. Благодаря двум голам нападающий довёл свой счёт до 18 мячей на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

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