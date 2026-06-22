Червиченко - о Месси: не знаю, когда ещё такой феномен родится

Бывший президент " Спартака Андрей Червиченко прокомментировал дубль форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота команды Австрии на чемпионате мира.

Фото: ФИФА

- Месси - лучший нападающий, которого только удавалось видеть в жизни. Когда проводят сравнения с Роналду, я всегда предпочтение Месси отдаю. Он гений футбола. Реализованный пенальти или нет: два матча - пять мячей. Куда можно ещё больше? И в 38 лет!



Не знаю, когда в футболе ещё такой феномен родится. Мбаппе и Ямаль хотят его догнать. Но они пока ещё далеки от того, чтобы подкрасться к нему. Ямаль, конечно, ещё очень молод. Но Месси в его возрасте все равно был поярче. Будет очень интересно, если он получит ещё один "Золотой мяч", - сказал Червиченко.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info