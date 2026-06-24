Стали известны составы перед матчем Швейцария - Канада

Сегодня на чемпионате мира 2026 года состоится матч третьего тура группы B между сборными Швейцарии и Канады.

Фото: ФИФА

Сборная Швейцарии: Кобель, Хакес, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Манзамби, Фройлер, Соу, Варгас, Эмболо.



Сборная Канады: Крепо, Джонстон, Де Фужероль, Корнелиус, Ларьи, Шуаньер, Салиба, Ахмед, Бьюкенен, Дэвид, Ларин.



Поединок станет определяющим в борьбе за первое место в группе. Одновременно пройдет встреча между Боснией и Герцеговиной и Катаром. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.