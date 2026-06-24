Мостовой оценил шансы Мбаппе побить рекорд Месси

Александр Мостовой считает, что Килиан Мбаппе ещё способен побить рекорд Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира.



Фото: ФИФА

- Мбаппе сохраняет шансы превзойти рекорд Месси уже на этом чемпионате. Считаю, что лучшим бомбардиром по итогу станет тот, чья команда пройдет дальше, - передаёт слова эксперта Metaratings.ru

По мнению Мостового, многое будет зависеть от того, насколько далеко команда Франции сумеет пройти по сетке плей-офф.Сейчас рекорд по голам на чемпионатах мира принадлежит Лионелю Месси. После двух матчей ЧМ-2026 аргентинец довёл свой показатель до 18 мячей и стал единоличным лидером исторического рейтинга.Мбаппе занимает вторую строчку. В активе форварда сборной Франции 16 голов на мировых первенствах.