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Мостовой оценил шансы Мбаппе побить рекорд Месси

Александр Мостовой считает, что Килиан Мбаппе ещё способен побить рекорд Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
По мнению Мостового, многое будет зависеть от того, насколько далеко команда Франции сумеет пройти по сетке плей-офф.

- Мбаппе сохраняет шансы превзойти рекорд Месси уже на этом чемпионате. Считаю, что лучшим бомбардиром по итогу станет тот, чья команда пройдет дальше, - передаёт слова эксперта Metaratings.ru.

Сейчас рекорд по голам на чемпионатах мира принадлежит Лионелю Месси. После двух матчей ЧМ-2026 аргентинец довёл свой показатель до 18 мячей и стал единоличным лидером исторического рейтинга.

Мбаппе занимает вторую строчку. В активе форварда сборной Франции 16 голов на мировых первенствах.

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