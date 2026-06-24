Радимов сделал прогноз на матч Шотландия - Бразилия

Владислав Радимов не считает, что сборную Бразилии ждёт лёгкая прогулка в матче против Шотландии на чемпионате мира 2026 года.



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- Не думаю, что Бразилия вынесет Шотландию. Будет упорный матч. Плюсовая фора Шотландии (+1,5). Если бразильцы и выиграют, то некрупно, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт"

Встреча со сборной Шотландии пройдёт в ночь на 25 июня и начнётся в 01:00 по московскому времени. По мнению экс-футболиста " Зенита ", южноамериканцам придётся серьёзно потрудиться ради положительного результата.Встреча со сборной Шотландии пройдёт в ночь на 25 июня и начнётся в 01:00 по московскому времени.