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Радимов сделал прогноз на матч Шотландия - Бразилия

Владислав Радимов не считает, что сборную Бразилии ждёт лёгкая прогулка в матче против Шотландии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению экс-футболиста "Зенита", южноамериканцам придётся серьёзно потрудиться ради положительного результата.

- Не думаю, что Бразилия вынесет Шотландию. Будет упорный матч. Плюсовая фора Шотландии (+1,5). Если бразильцы и выиграют, то некрупно, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".

Встреча со сборной Шотландии пройдёт в ночь на 25 июня и начнётся в 01:00 по московскому времени.

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