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Неймар впервые с октября 2023 года сыграл за сборную Бразилии

Неймар вернулся в состав сборной Бразилии после длительной паузы.
Фото: ФИФА
Форвард получил игровое время в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии, который бразильцы выиграли со счётом 3:0.

Нападающий появился на поле на 76-й минуте вместо Матеуса Куньи. До этого Неймар почти три года не играл за национальную команду: его предыдущий матч за Бразилию состоялся в октябре 2023 года.

На нынешнем мундиале футболист не попадал в заявку на встречи с Марокко и Гаити, поскольку продолжал восстановление после травмы.

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