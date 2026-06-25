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Матч ЧМ-2026 находится под угрозой срыва - Le Parisien

Погодные условия вновь могут помешать проведению матча ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Завтра, 26 июня, на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо должна состояться игра в рамках третьего тура чемпионата мира-2026 года между сборными Норвегии и Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

По информации Le Parisien, метеорологическая служба США сообщила о надвигающейся волне гроз в районе проведения этого матча. Игра может быть остановлена или перенесена из-за действующего регламента безопасности.

Ранее встреча Франции и Ирака была прервана на два часа из-за дождя и грозовой опасности.

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