Мостовой: Винисиус пять лет разрывает футбол. В РПЛ десять голов забьют и рассказывают, что они звёзды

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- Как кто-то может его оскорблять? Человек на протяжении пяти лет разрывает европейский футбол. Ему всего 25 лет. У нас в РПЛ люди в 28 лет десять голов забили и рассказывают, что они звёзды… - приводит слова Мостового "Матч ТВ"

По мнению эксперта, уровень игры бразильца давно не оставляет поводов для критики, а сам футболист заслуживал получить "Золотой мяч".В ночь на 25 июня бразильский форвард оформил дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Шотландии (3:0) и помог своей команде выйти в плей-офф с первого места.