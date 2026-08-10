Победный хет-трик Грулёва и успешный дальний выезд "Спартака". Обзор 5-го тура Первой лиги

Хет-трик Грулёва и пятая победа "Нижнего"
"Нижний Новгород" в матче с "Нефтехимиком" не стал откладывать дело в долгий ящик, решив исход встречи уже в первой половине первого тайма, а хэдлайнером стал Грулёв. Сначала воспитанник "Динамо" убежал после паса Соколова, затем здорово сработал на добивании во вратарской после удара Калинского, а потом головой замкнул подачу Николая со штрафного. За пять туров в Первой лиге случилось три хет-трика, а вот за весь прошлый сезон - всего один.
В концовке первого тайма пару моментов не реализовал Пополитов, зато в дебюте второй 45-минутки Глеб после отличного прострела Соколова отправил мяч в дальний угол, а "Аргентину - Ямайку" повторил Гудков, завершивший отличную комбинацию с тонким последним пасом Сарвели. Лишь в самом конце нижнекамцы слегка подпортили настроение хозяевам - Мукба с радиуса штрафной здорово попал в дальний угол. 5:1 - "Нижний Новгород" идёт без потерь, "Нефтехимик" пока чередует поражения и победы.
Третья крупная победа "Урала"
"Урал" если и побеждает под руководством Сергея Юрана, то обязательно со счётом 3:0, в этот раз "шмели" справились в домашней встрече с "Уфой". Первую угрозу в этой встрече создал Ахатов, а на исходе получаса отличный штрафной исполнил Тарба, однако штанга уберегла ворота Селихова. Далее пришлось спасать Беленову - Александр справился с дальней попыткой Ишкова, а потом перевел мяч в штангу после добивания Секулича. Мартин далее выступил в роли ассистента, после передачи хорвата Малькевич закатил мяч в дальний угол.
Решающий рывок "шмели" оформили в последнюю четверть часа - Секулич после передачи Сунгатулина уверенно реализовал выход один на один, а затем вышедший на замену Боков и Скоропупов организовали третий гол с дебютным попаданием экс-игрока Медиалиги в Первой лиге. 3:0 - "Урал" с тремя победами идёт в зоне стыковых матчей, "Уфа" терпит первое поражение и теряет место в топ-4.
Волевая победа "Спартака" в Хабаровске
"СКА-Хабаровск" после серии из четырёх поражений на старте пытался поймать костромской "Спартак" домашним матчем в 8 утра по Москве. Первый тайм команда Михаила Семёнова провела действительно неплохо, свои моменты имели Глотов, Горелишвили и Школик, а Ботнарь у других ворот справился с неприятным ударом Чурсина. Свой первый домашний гол хабаровчане оформили в начале второго тайма - Горелишвили пробил со штрафного с левого края, а мяч после минимального рикошета залетел в дальний угол. Тут же Школик мог удвоить преимущество, но Шамов спас на ленточке.
А потом красно-белые перевернули игру - Калмыков после подачи Караева головой пробил в Ботнаря, но сам же добил мяч в сетку, забив свой восьмой гол в сезоне. А ха четверть часа до конца Караев забросил на Бугриёва, который ворвался в штрафную и мощно зарядил с рикошетом от перекладины - первый гол "Спартака" не за авторством Калмыкова. Точку же поставил всё тот же Бугриёв, которому фирменным аутом с кульбитом ассистировал новобранец из Ирана Мохаммади. 1:3 - "Спартак" на третьем месте без поражений, "СКА-Хабаровск" в подвале без набранных очков.
"Торпедо" уступило "Сочи"
Встреча "Торпедо" и "Сочи" из-за логистических сложностей была перенесена практически на сутки, но трудности только закалили команду Игоря Осинькина. В Химках "барсы" открыли счёт в середине первого тайма - Кузьмин исполнил угловой с левого фланга, а Осипов головой послал мяч в сетку. Реализация снова подводила автозаводцев, Дёгтев оформил важный сэйв после удара Камара головой, и лишь в самом конце первой половине Бородин после заброса Шевченко заставил капитулировать голкипера гостей.
Во второй половине Цыпченко внёс мяч в сетку, однако во втором туре кряду Дмитрий оказался в оффсайде. А за четверть часа до конца Цыпченко выиграл верх в своей штрафной на угловом, но стал невольным ассистентом для Магаля, который невероятным ударом с подбора послал мяч в дальний угол. 1:2 - "Торпедо" проигрывает второй матч кряду, у "Сочи" вторая победа в этом сезоне.
"Велес" сохраняет второе место
В матче двух новичков лиги "Велес" принимал "Ленинградец". В начале игры классным попаданием отметился Укомский, но из положения "вне игры", далее Купцов спас после дальнего удара и потащил неприятный удар Николаева в ближний угол. В ответ Тарасенко из пределов вратарской пробил пыше ворот после отличного прострела Галкина.
Зато во втором тайме у "крылатых быков" полетело - сначала Смирнов после скидки Галкина прошил однофамильца из "Ленинградца", а затем уже сам Владислав отметился голом, пробив точно в дальний угол после поперечной передачи Бамматгереева. Гости сократили отставание уже в компенсированное время - вышедший на замену Бачинский точно пробил из скопления игроков. 2:1 - "Велес" добивается четвертой победы в лиге и сохраняет вторую позицию, "Ленинградец" в гостях пока без очков.
"Ротор" разобрался с "Челябинском"
"Ротор" после неудачи в гостевой встрече с "Велесом" отыгрался на "Челябинске" на глазах родной публики. На 14-й минуте Алиев на дриблинге вошел в чужую штрафную и прострелил на дальнюю, а Эльдарушев расстрелял цель. Потом прострел Саида с правого края штрафной сумел замкнуть Трошечкин, но гости тут же вернулись в игру - блестящий сольный проход Урванцев увенчал точным ударом в дальний угол. Но перед перерывом Байтуков сыграл рукой в своей штрафной, а Алиев с "точки" был беспощаден.
У "Челябинска" был шанс с ударом Сафронова в перекладину, а уже во втором тайме уже Эльдарушев угодил в планку правых воро. Абу-Саид свой дубль всё-таки оформил, расстреляв ворота гостей с 13 метров после паса Симоняна, который оформил уже четвертый ассист в сезоне. 4:1 - "Ротор" с девятью очками идёт на пятом месте, "Челябинск" с шестью застревает в середине таблицы.
"Текстильщик" выстоял в Красноярске
"Енисей" принимал на своём поле "Текстильщик" и имел большое игровое и статистическое преимущество. В первом тайме самый убоный момент упустил Окладников, после паса Иванова пальнувший выше ворот, а гол Цеся в концовке не был засчитан из-за оффсайда. Гости в начале второго тайма организовали свой момент, но Симонов не переиграл голкипера-дебютанта Первой лиги Сорокина, сменившего получившего травму Антипина.
Фадееву приходилось вступать в игру гораздо чаще, в итоге "Енисей" девять раз пробил в створ, но всякий раз Семён был начеку, особенно опасным выглядел удар Шершова с правого края штрафной, а также парашютик от Окладникова. В концовке ещё случился конфликт, 24-летний рефери нараздавал карточек, а вот голов не случилось. 0:0 - "Енисей" не проигрывает в трёх последних турах, а "Текстильщик" пока без побед.
"Арсенал" спасся в Ярославле
"Шинник" принимал "Арсенал" и ударно провел первый тайм. Ближе к экватору игрового отрезка Гонгапшев промчался по правому флангу и прострелил во вратарскую, где Азявин протолкнул мяч в ворота бывшей команды. А ближе к перерыву Енин сфолил в своей штрафной против Мартового, а Илья с "точки" пробил безупречно. Правда, во второй половине ярославцы явно словили флэшбеки из первого тура, когда они за несколько минут упустили преимущество в два мяча против "Сочи".
Тулякам хватило меньше двух минут, чтобы выровнять положение - сначала Горбунов смачно приложился метров с 30 в дальний верхний угол, а далее Игорь ассистировал Глушкову, который идеально попал в ближний угол. В концовке был момент у Порохова, но Мелихов отбил мяч в штангу после удара головой, а Мелекесцеву помешал расстрелять ворота отчаянный подкат Черного. 2:2 - "Арсенал" впервые играет вничью, а вот "Шинник" с тремя мирными исходами становится лидером по этому показателю.
"КАМАЗ" продолжил неудачную серию
"КАМАЗ" в домашней встрече с "Волгой" очень быстро устроился на 0:1 - Фольмер обокрал соперника на чужой половине и отдал в штрафную на Никитина, который пробил мимо вратаря. А уже после перерыва ещё одной ошибкой челнинцев воспользовался Саплинов, который обвёл Замерца ударом из-за пределов штрафной.
Хозяева вернулись в игру достаточно быстро - Семёнов после передачи Воронина пробил в правый нижний угол, однако в оставшиеся полчаса подопечные Антона Хазова добиться успеха не смогли. 1:2 - "Волга" выигрывает во второй раз в сезоне, у "КАМАЗа" в пяти играх только одно очко и предпоследнее место в таблице.
Победный хет-трик Грулёва и успешный дальний выезд "Спартака". Обзор 5-го тура Первой лиги
"Нижний Новгород" делает пять из пяти, а Грулёв оформляет хет-трик за 20 минут, "Урал" громит дома "Уфу", "Спартак" увозит волевые три очка из Хабаровска, а "Велес" добивается очередной победы.
ФК "Нижний Новгород"