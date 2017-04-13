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Лев Лещенко: деньги, которые получает Погребняк - безумные для того, чтобы сидеть на лавочке

Заслуженный артист России и болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал возвращение клуба в российскую Премьер-Лигу.

"Я очень счастлив. Вчера отправил видеопоздравление динамовцам. Никто не сомневался в их выходе. Вопрос в том, чтобы удержаться в Премьер-Лиге, соответствовать уровню. И пока что я этого уровня не вижу. Да, есть Панченко, Козлов, но нужно усиление. Иван Темников? Уровень футболиста проявляется в конкурентной среде. Не знаю, как он будет выглядеть в Премьер-Лиге. Футболист одарённый, посмотрим. Думаю, нужен хороший нападающий. Может быть, в полузащиту стоит приобрести грамотного игрока. Уверен, тренерский состав знает, что делает. Хотелось бы, чтобы клуб боролся за еврокубки. Это нужно для зрительского интереса, которого последнее время нет.

Ситуация с Погребняком — на совести футболиста. В этом году он играл немного. Это некрасиво. Нужно или разгрузить зарплатную ведомость, или заставить играть. Но ему уже за 30 — думаю, его карьера подходит к концу. Деньги, которые он получает — безумные для того, чтобы сидеть на лавочке", - цитирует Лещенко "Чемпионат.сом".
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 19:43
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№6 Написал: EMDM (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это как в КВН - "Тренер, а почему я не играю, а зарплата идет?"
Регистрация: 24.04.2008
№5 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Динамо» М
классно устроился, что скажешь..пока не закончится контракт, так и будет сидеть..а потом пойдет отдыхать от трудов своих праведных...
Регистрация: 13.04.2016
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:05) #
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online

Цитата: AnK.
Надо избавляться от этого шлака.

Как ты это себе представляешь?
Наверняка у него правильный для него контракт, который хyй разорвешь в одностороннем порядке. Если бы было бы так, его давно вышвырнули бы на улицу.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Погреб-"деревянный" конкретно. Толку от него "Динамо" никакого. Надо избавляться от этого шлака.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 19:55) #
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online

Если б Паша спел вместо Лёвы - А с полей доносится - налей ], он бы больше получил )))))))))))
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
что ж ему.не сидеть а плясать?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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