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Лев Лещенко: деньги, которые получает Погребняк - безумные для того, чтобы сидеть на лавочке
Заслуженный артист России и болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал возвращение клуба в российскую Премьер-Лигу.
"Я очень счастлив. Вчера отправил видеопоздравление динамовцам. Никто не сомневался в их выходе. Вопрос в том, чтобы удержаться в Премьер-Лиге, соответствовать уровню. И пока что я этого уровня не вижу. Да, есть Панченко, Козлов, но нужно усиление. Иван Темников? Уровень футболиста проявляется в конкурентной среде. Не знаю, как он будет выглядеть в Премьер-Лиге. Футболист одарённый, посмотрим. Думаю, нужен хороший нападающий. Может быть, в полузащиту стоит приобрести грамотного игрока. Уверен, тренерский состав знает, что делает. Хотелось бы, чтобы клуб боролся за еврокубки. Это нужно для зрительского интереса, которого последнее время нет.
Ситуация с Погребняком — на совести футболиста. В этом году он играл немного. Это некрасиво. Нужно или разгрузить зарплатную ведомость, или заставить играть. Но ему уже за 30 — думаю, его карьера подходит к концу. Деньги, которые он получает — безумные для того, чтобы сидеть на лавочке", - цитирует Лещенко "Чемпионат.сом".
"Я очень счастлив. Вчера отправил видеопоздравление динамовцам. Никто не сомневался в их выходе. Вопрос в том, чтобы удержаться в Премьер-Лиге, соответствовать уровню. И пока что я этого уровня не вижу. Да, есть Панченко, Козлов, но нужно усиление. Иван Темников? Уровень футболиста проявляется в конкурентной среде. Не знаю, как он будет выглядеть в Премьер-Лиге. Футболист одарённый, посмотрим. Думаю, нужен хороший нападающий. Может быть, в полузащиту стоит приобрести грамотного игрока. Уверен, тренерский состав знает, что делает. Хотелось бы, чтобы клуб боролся за еврокубки. Это нужно для зрительского интереса, которого последнее время нет.
Ситуация с Погребняком — на совести футболиста. В этом году он играл немного. Это некрасиво. Нужно или разгрузить зарплатную ведомость, или заставить играть. Но ему уже за 30 — думаю, его карьера подходит к концу. Деньги, которые он получает — безумные для того, чтобы сидеть на лавочке", - цитирует Лещенко "Чемпионат.сом".
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