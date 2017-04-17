"Динамо" придётся доплатить "Уфе" за Нарубина 500 тысяч евро

Палата по разрешению споров обязала столичный клуб закрыть задолженность перед "Уфой" за трансфер голкипера Сергея Нарубина."Динамо" придётся доплатить "Уфе" незакрытую часть трансфера Нарубина. Общая сумма сделки между клубами превышала миллион евро. Однако выплаты производились двумя траншами, второй из которых до сих пор не погашен. С учётом набежавших процентов задолженность составляет около 500 тысяч евро. При этом Нарубин по окончании сезона, вполне возможно, покинет "Динамо".