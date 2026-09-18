Генич раскритиковал игру "Локомотива" в текущем сезоне

Фото: ФК "Локомотив"

"У " Локомотива " была команда, а сейчас просто игроки.

Сейчас просто игроки, из которых пытается Галактионов, не знаю, получится у него или нет. Команды как таковой нет", - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".В девятом туре "Локомотив" принимал "Крылья Советов". Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. "Локомотив" вышел вперёд во втором тайме благодаря голу Николая Комличенко, однако "Крылья Советов" сумели отыграться. Железнодорожники набрали семь очков и после девяти туров располагаются на 14-й строчке таблицы РПЛ.