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Генич раскритиковал игру "Локомотива" в текущем сезоне

Российский комментатор Константин Генич оценил игру "Локомотива" в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"У "Локомотива" была команда, а сейчас просто игроки.
Сейчас просто игроки, из которых пытается Галактионов, не знаю, получится у него или нет. Команды как таковой нет", - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".

В девятом туре "Локомотив" принимал "Крылья Советов". Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. "Локомотив" вышел вперёд во втором тайме благодаря голу Николая Комличенко, однако "Крылья Советов" сумели отыграться. Железнодорожники набрали семь очков и после девяти туров располагаются на 14-й строчке таблицы РПЛ.

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