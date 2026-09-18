Лапочкин - о дисквалификации Рейса: за толчок судьи дают минимум шесть игр

"За толчок судьи дают минимум шесть игр. Но статью переквалифицировали.Безусловно, такое поведение не красит футболиста. И так на судей реагировать нельзя", - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".
Напомним, в матче 8-го тура между ЦСКА и "Рубином", который завершился вничью 1:1, Рейс был удален с поля за нарушение правил против игрока казанской команды. Сразу после этого он также толкнул главного судью встречи. Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать бразильца на четыре матча, два из которых - условно.