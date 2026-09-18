Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Лапочкин - о дисквалификации Рейса: за толчок судьи дают минимум шесть игр

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать на два матча игрока ЦСКА Матеуса Рейса после толчка судьи в матче с "Рубином".
Фото: ПФК ЦСКА
"За толчок судьи дают минимум шесть игр. Но статью переквалифицировали.
Безусловно, такое поведение не красит футболиста. И так на судей реагировать нельзя", - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".

Напомним, в матче 8-го тура между ЦСКА и "Рубином", который завершился вничью 1:1, Рейс был удален с поля за нарушение правил против игрока казанской команды. Сразу после этого он также толкнул главного судью встречи. Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать бразильца на четыре матча, два из которых - условно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится