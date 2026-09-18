Панченко: "Спартак" уступил "Динамо" по всем статьям

Фото: ФК "Спартак"

Был на дерби с " Динамо ", где он уступил по всем статьям.

- Честно говоря, в меньшей степени следил за ним.Видел тяжело сложившейся для них поединок с "Оренбургом". Больше анализирую "Динамо" - мне есть, чему учиться у нашего тренерского штаба.- Вполне возможно, все об этом говорят. С Барко команда действительно смотрелась по-другому. Высококлассный игрок, лидер команды, который хорошо провел прошлый сезон. Сейчас, понятно, пропустил много, но постепенно наберет игровую форму. И "Спартак" с ним, наверняка, преобразится.