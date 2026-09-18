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Панченко: "Спартак" уступил "Динамо" по всем статьям

Известный российский футболист и тренер Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info дал оценку первой части национального чемпионата в исполнении "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- Из всех лидеров "Спартак" наиболее противоречивое впечатление на этом отрезке оставил?

- Честно говоря, в меньшей степени следил за ним.
Был на дерби с "Динамо", где он уступил по всем статьям.
Видел тяжело сложившейся для них поединок с "Оренбургом". Больше анализирую "Динамо" - мне есть, чему учиться у нашего тренерского штаба.

- Тем не менее, как считаете, с возвращением Эсекьеля Барко придет и стабильность?

- Вполне возможно, все об этом говорят. С Барко команда действительно смотрелась по-другому. Высококлассный игрок, лидер команды, который хорошо провел прошлый сезон. Сейчас, понятно, пропустил много, но постепенно наберет игровую форму. И "Спартак" с ним, наверняка, преобразится.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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