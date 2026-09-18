Арбитр Федотов высказался о судействе в матче "Оренбург" - "Краснодар"

"Сложная игра, но это читалось изначально.Единственный момент — 10-я минута, когда футболист "Краснодара" оттолкнул нападающего и мяч прилетел ему то ли в руку, то ли между руками. В любом случае это ненаказуемая рука", - сказал Федотов "Чемпионат".
Вчера, 17 сентября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0. Южане в третьей встрече кряду в чемпионате России сыграли вничью.
На данный момент команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.