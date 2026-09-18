Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче "Оренбург" - "Краснодар"

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 9-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Сложная игра, но это читалось изначально.
Единственный момент — 10-я минута, когда футболист "Краснодара" оттолкнул нападающего и мяч прилетел ему то ли в руку, то ли между руками. В любом случае это ненаказуемая рука", - сказал Федотов "Чемпионат".

Вчера, 17 сентября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0. Южане в третьей встрече кряду в чемпионате России сыграли вничью.

На данный момент команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится