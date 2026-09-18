Панченко поделился мнением об игре команд-лидеров в первой части чемпионата

- Почти треть первенства РПЛ-26/27 позади. Как в целом оцените пройденный этап?
- Положительного, безусловно, больше. В первую очередь – чемпионат стал очень конкурентоспособным. Турнирная таблица это отражает. Пусть пул лидеров сформировался, но их не два, не три, а пять. Жаль, что в этой борьбе не участвует "Локомотив", но они свое доберут. Если о содержании, то российская Премьер-лига, как по мне, весьма смотрибельна.
- Уверенно лидировавший "Краснодар" растерял очки в трех последних матчах. Остроты не хватает?
- В целом, наверное, да. Но самое главное, что не проигрывают. Хотя расстройство от этих ничьих в коллективе, конечно, есть. При этом перед выездом в Оренбург он и не представлялся явным фаворитом, тем более на специфической "синтетике".
- Сразу после перерыва на сборные очень тяжелой у краснодарцев календарь. Еще больше сдадут позиции?
- Да, сразу "Зенит" и "Локомотив" на выезде. Но прямо скажем, для них эта пауза очень кстати. Обойма не такая большая, так что отдых просто необходим. Посмотрим, как этой передышкой воспользуются. Думаю, хорошо подготовятся к возобновлению первенства.
- Четыре коллектива наступают лидеру на пятки. Кто первым способен вырваться из этого пелотона?
- Думаю, "Динамо". Команда в хорошей форме, показывает очень интенсивную игру. И даже когда с "Оренбургом" мяч не шел в ворота, включая незабитый пенальти, победу в концовке все равно вырвали. На таком характере и строится коллектив. Изнутри знаю, что Сандро очень требовательный специалист, команда ему доверяет, в общем есть химия. Игроки прекрасно понимают, что хочет от них тренерский штаб. Сейчас 6 побед подряд с учетом Кубка, к максимальному результату коллектив и должен стремиться. Еще бы отметил ЦСКА, который набирает очки через «не могу». Тоже характер и кропотливая работа.
- Для тех и других перерыв явно некстати?
- Обычно так считается. Но послушал Шварца на вчерашней пресс-конференции, и понял, что команде нужен отдых. Он на этом сделал акцент, сказав буквально, что необходимо "остудить пыл". Ему виднее, тем более что "Динамо" работает и играет в чрезвычайно энергозатратном режиме. Не сомневаюсь, что после паузы на сборные команда еще добавит.
- Нет опасности потерять разыгравшегося Константина Тюкавина уже этой зимой, раз даже известного агента Барбозу подключили?
- Насколько я знаю, руководство клуба уже высказало свою позицию по поводу своего воспитанника и лидера команды. Больше мне добавить нечего.
- ЦСКА с приходом Ивана Олейникова не заметит потери других бойцов?
- Травмы, конечно, неотъемлемая часть футбола, но плохо, когда выпадает сразу столько игроков. А Олейников явно в помощь – вчера в Махачкале заработал "ассист" на победный гол Лусиано. Сам тоже мог забивать, но выручил вратарь. Не стоит забывать, что Ваня – воспитанник ЦСКА. Он вернулся домой.
- Не слишком уж много у армейцев чудовищных ошибок на ровном месте?
- Если возьмем вчерашнюю Абдулкадырова, то молодым свойственно заигрываться на ровном месте. С другой стороны, каждый отдельно взятый эпизод – скорее стечение обстоятельств. Наверное, не должно быть таких оплошностей, но команда правильно на них реагирует. К поражению они не приводят, а с "Махачкалой" вообще не повлияла на результат. Бьются друг за друга – коллектив!
- Из всех лидеров "Спартак" наиболее противоречивое впечатление на этом отрезке оставил?
- Честно говоря, в меньшей степени следил за ним. Был на дерби с "Динамо", где он уступил по всем статьям. Видел тяжело сложившейся для них поединок с "Оренбургом". Больше анализирую "Динамо" - мне есть, чему учиться у нашего тренерского штаба.
- Тем не менее, как считаете, с возвращением Эсекьеля Барко придет и стабильность?
- Вполне возможно, все об этом говорят. С Барко команда действительно смотрелась по-другому. Высококлассный игрок, лидер команды, который хорошо провел прошлый сезон. Сейчас, понятно, пропустил много, но постепенно наберет игровую форму. И "Спартак" с ним, наверняка, преобразится.
- "Зенит" тоже продолжает играть на нервах своих болельщиков. И там ждать стабильности с возвращением Вендела?
- Может быть, и так. Но в принципе "Зенит" во всех линиях укомплектован. У любой команды может быть, как спад, так и взлет. Вырывают "на зубах". Все прекрасно знают, какая неуступчивая "Балтика". Ни одна из 15 команд не может гарантировать себе спокойной жизни в Калининграде. Болельщики, как 12-й игрок – очень здорово своих поддерживают. А Вендел, конечно, основополагающих футболист в середине поля. С его возвращением "Зенит" наверняка станет прежним.
- Александр Соболев нежданно-негаданно возглавил гонку бомбардиров. Реально может претендовать на лавры лучшего снайпера РПЛ?
- Вполне возможно, как и Глушенков. Тюкавин тоже свое будет забивать. За соперничество в бомбардирском споре можете не волноваться, и здесь интрига гарантирована.
- "Рубин", "Махачкала", "Балтика" - ни туда, ни сюда?
- "Балтика" в том году удивила многих – заслуженно, по игре боролась за "тройку". Хорошая, боевая команда, которая сохранила свой почерк. "Рубин" вот сейчас восемь ничьих 1:1 сыграл, тоже своего рода стабильность. В "Химках" довелось поработать с Франком Артигой – очень хороший специалист, который сейчас обязательно уделит внимание завершению атак. Потерю Даку было трудно переварить сразу, хотя Сиве и забивает. "Махачкала" - хорошая, неуступчивая команда. Вадим Валентинович (Евсеев) всегда строил такие, которые будут биться до конца. Опять начал забивать Гамид Агаларов, уже 5 на его счету. В общем, этой тройке ничто не угрожает.
- Все остальные – в зоне риска?
- "Локомотив" - точно нет. Как минимум, подберется к серединке. Все-таки очень трудно в одночасье пережить столько потерь, включая четырех травмированных защитников. "Крылья" мне импонируют, набирают свои очки. С приходом Булатова и Панова играют в атаку, много создают и забивают. Не будут бороться за выживание. Как и "Ахмат", где Станислав Саламович сейчас наладит результат. Дальше, скорее, начинается зона риска. "Оренбург" очень неуступчивая и хорошо организованная в обороне команда, но более оборонительная. Будет "пить кровь" многим лидерам, что игры со "Спартаком", "Динамо" и "Краснодаром" сейчас показали. "Ростов" тоже здесь окажется, если не будет набирать очки с конкурентами. «Акрон» одержал первую победу, вполне может подняться.
- "Факел" и "Родина" не обречены?
- "Родина" играет в очень открытый, романтичный футбол, который мне по душе. Другого от испанского специалиста и не ожидали. Но это уже не ФНЛ, больше наказывают за ошибки. Пока "Родина" совершает их слишком много. Чтобы спастись, нужно менять что-то в обороне. "Факелу" катастрофически не везет с набором очков. С "Зенитом", "Балтикой", теперь вот со "Спартаком" пропустили на последних секундах. Там пенальти, сейчас просто глупое удаление молодого футболиста. Но в Воронеже подобраны хорошие игроки, грамотный тренер Василенко. Как ни удивительно, эта пауза на руку всем без исключения 16 участникам.
- В минувшем туре семь своих воспитанников вышло в старте ЦСКА и шесть у "Локо". Не от хорошей жизни, или верной дорогой идут в период изоляции?
- Да не в изоляции дело – наши игроки конкурентоспособны. На них нужно делать ставку, и они во всех смыслах дадут результат.
- Вчера министр спорта сообщил, что из 120-миллиардного бюджета клубов РПЛ только 6 процентов идет на академии. В "Динамо" та же картина?
- Вопрос не ко мне. Не особо понимаю и не лезу – мое дело тренировать.
- С учетом ужесточающегося лимита получат преимущество те, кто имеют фарм-клубы во второй лиге?
- Думаю, что да. Хотя вопрос дискуссионный. Одни считают, что "двойки" - плюс, а кто их не имеет утверждают, что минус. Для "Динамо", считаю, это точно на пользу. У нас играют 16-17-летние ребята, вратарю вообще 15. Совсем иной опыт второй лиги, чем во встречах со своими сверстниками. Здесь нет ничего искусственного и игроки растут гораздо быстрее.
- Не смущают довольно чувствительные поражения "Динамо-2" в последних матчах?
- Не скрою, они бьют психологически, но проводим анализ, делаем необходимые выводы. Виноваты сами, однако бывают ситуации, когда выше головы не прыгнешь. Скажем, против опытной "Тюмени", где футболисты поиграли и в РПЛ, и в ФНЛ. 10-12-летняя разница в возрасте на результате, конечно, сказывается. Те уже многое прошли, а наши только начинают футбольную жизнь. Но не даем им слабинку, не позволяем сетовать на то, что они младше. В общем, не падаем духом, спокойно готовимся. Как таковой задачи выйти в "Золото" у нас нет.
- Но все равно хотите?
- Плох тот солдат, что не хочет стать генералом. "Золото" по уровню – это вторая восьмерка первой лиги, ее продолжение. Чем выше конкуренция, тем больше хороших футболистов будет появляться.
Панченко поделился мнением об игре команд-лидеров в первой части чемпионата
Известный российский футболист и тренер Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info дал оценку первой части национального чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"