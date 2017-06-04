Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:07
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
12:26
"Анжи" покинули девять футболистов (6)
"Анжи" покинули девять футболистов (6)
"Енисей" на сборе в Новогорске сыграет четыре товарищеских матча
"Енисей" выйдет из отпуска 15 июня и отправится на сборы в Новогорск, которые продлятся до 30 июня. После интенсивного тренировочного цикла игроки получат несколько дней отдыха, а затем соберутся в Красноярске на финальный этап подготовки к началу нового сезона ФНЛ, который стартует 8 июля.
"Во время учебно-тренировочных сборов красноярцы проведут четыре товарищеских матча: 21 июня против "Спартака-2", 25 июня две игры против "Уфы", завершат подготовительный цикл 29 июня матч с "Химками". В расписании возможны изменения", — говорится в сообщении на официальном сайте "Енисея".
"Во время учебно-тренировочных сборов красноярцы проведут четыре товарищеских матча: 21 июня против "Спартака-2", 25 июня две игры против "Уфы", завершат подготовительный цикл 29 июня матч с "Химками". В расписании возможны изменения", — говорится в сообщении на официальном сайте "Енисея".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.