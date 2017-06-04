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"Енисей" на сборе в Новогорске сыграет четыре товарищеских матча

"Енисей" выйдет из отпуска 15 июня и отправится на сборы в Новогорск, которые продлятся до 30 июня. После интенсивного тренировочного цикла игроки получат несколько дней отдыха, а затем соберутся в Красноярске на финальный этап подготовки к началу нового сезона ФНЛ, который стартует 8 июля.

"Во время учебно-тренировочных сборов красноярцы проведут четыре товарищеских матча: 21 июня против "Спартака-2", 25 июня две игры против "Уфы", завершат подготовительный цикл 29 июня матч с "Химками". В расписании возможны изменения", — говорится в сообщении на официальном сайте "Енисея".
Теги: Енисей
Сегодня, 16:16
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