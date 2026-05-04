Челестини может остаться в ЦСКА на следующий сезон - источник

Об этом сообщили агент Тимур Лепсая и комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу". По их словам, специалист с высокой долей вероятности продолжит тренировать "армейцев", несмотря на неудачные результаты команды весной.
В последних пяти матчах чемпионата ЦСКА набрал всего три очка. Сейчас столичный клуб с 45 баллами в активе занимает шестую строчку в РПЛ.
Челестини возглавил красно-синих летом 2025 года.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, вероятнее всего, продолжит работу с московским клубом в следующем сезоне.
